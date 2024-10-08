Олбани
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россельхознадзор запретил поставки продукции трех белорусских производителей

Россельхознадзор временно ограничил поставки продукции трех белорусских предприятий из-за повторных нарушений. Об этом сказано в письме российского регулятора.

Источник: OL

Под запрет попала говядина «Велес-Мит», в которой обнаружили листерии. В конце августа за это же нарушение статус предприятия был изменен на «усиленный лабораторный контроль».

Временно ограничили также поставки мясных изделий УПП «Глубокский мясокомбинат», т. к. в продукции обнаружили азитромицин. В списке указано и ОАО «Лунинецкий молочный завод», сухое молоко которого не прошло проверку на микробную безопасность.

В письме российского ведомства сказано, что продукция указанных предприятий, отгруженная в адрес российских получателей до 8 октября включительно, принимается в обычном режиме.

экономика
торговля