Россельхознадзор запретил поставки продукции трех белорусских производителей

Под запрет попала говядина «Велес-Мит», в которой обнаружили листерии. В конце августа за это же нарушение статус предприятия был изменен на «усиленный лабораторный контроль».
Временно ограничили также поставки мясных изделий УПП «Глубокский мясокомбинат», т. к. в продукции обнаружили азитромицин. В списке указано и ОАО «Лунинецкий молочный завод», сухое молоко которого не прошло проверку на микробную безопасность.
В письме российского ведомства сказано, что продукция указанных предприятий, отгруженная в адрес российских получателей до 8 октября включительно, принимается в обычном режиме.