Ремонт дорог и тротуаров в двух районах Татарстана обойдется в 156 млн рублей

В Бугульме дороги обновят в рамках I этапа третьей очереди работ. В нее вошли участки улиц и дорог протяженностью почти 1,7 километра. Завершить обновление планируется до 20 июня 2025 года. На проведение ремонта из республиканского бюджета направят 100 млн рублей.