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Ремонт дорог и тротуаров в двух районах Татарстана обойдется в 156 млн рублей

В Лаишевском и Бугульминском районах Татарстана проведут ремонт дорожно-уличной сети. Стоимость работ превысит 156 млн рублей, следует из информации на портале государственных закупок.

Источник: ИА Татар-информ

В Бугульме дороги обновят в рамках I этапа третьей очереди работ. В нее вошли участки улиц и дорог протяженностью почти 1,7 километра. Завершить обновление планируется до 20 июня 2025 года. На проведение ремонта из республиканского бюджета направят 100 млн рублей.

В Лаишевском районе, помимо улично-дорожной сети, до 12 июня капитально отремонтируют тротуары рядом со школами. Общая протяженность участков составляет 760 метров, стоимость работ — более 56 млн рублей.

Заказчиком выступает Главтатдортранс Татарстана.

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