О чем говорили на международном форуме «Биопром» в Геленджике

На сессии спикеры обсудили современные технологии, направленные на увеличение продолжительности и повышение качества жизни. Денис Мантуров сообщил, что в 2025 году в России планируется запустить национальный проект, посвященный развитию биоэкономики, над подготовкой которого сейчас работает Правительство. Этот стратегический документ будет включать в себя внедрение биотехнологий, активно применяемых в таких отраслях, как сельское хозяйство для создания кормовых добавок и ферментов, а также в фармацевтике для лечения онкологии и разработки вакцин.