О чем говорили на международном форуме «Биопром» в Геленджике

В Геленджике начал свою работу первый международный форум «Биопром»(18+), открывшийся с прогноз-сессии под названием «Жить до 120: технологии для человека». Мероприятие собрало таких высокопоставленных участников, как первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, зампредседателя Совета Федерации Инна Святенко, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр здравоохранения Михаил Мурашко и помощник Президента России Андрей Фурсенко, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Кубани.
На сессии спикеры обсудили современные технологии, направленные на увеличение продолжительности и повышение качества жизни. Денис Мантуров сообщил, что в 2025 году в России планируется запустить национальный проект, посвященный развитию биоэкономики, над подготовкой которого сейчас работает Правительство. Этот стратегический документ будет включать в себя внедрение биотехнологий, активно применяемых в таких отраслях, как сельское хозяйство для создания кормовых добавок и ферментов, а также в фармацевтике для лечения онкологии и разработки вакцин.
Мантуров также отметил, что в России более тысячи компаний занимаются развитием биотехнологий, и по итогам 2023 года рынок оценен в порядка 300 млрд рублей.
По словам первого вице-премьера, за последние пять лет государственная поддержка этой сферы составила около 5 млрд рублей.
— Наша основная задача уже не как регулятора, а как стратега со стороны государства определить направления, тренды и меры поддержки, которые есть уже сегодня и будут дальше адаптироваться к задачам разработчиков и предприятий. Важно расширять и номенклатуру, и в первую очередь масштабировать те разработки, которые сегодня реализованы инновационными компаниями, — подчеркнул Денис Мантуров.
В рамках форума «Биопром» запланировано более 30 сессий, посвященных различным отраслевым темам, включая международное сотрудничество, производство альтернативных источников сырья и вопросы продовольственной безопасности.
В Геленджике проходит выставка (18+) технологий и достижений в промышленности, собравшая около 150 российских предприятий. Перед началом сессии состоялся обход стендов, где вице-губернатор Александр Руппель рассказал о промышленном потенциале Краснодарского края. На выставке представлены 12 кубанских производителей, выпускающих оборудование для пищевой промышленности, технику и продукцию для сельского хозяйства, фармацевтические препараты и медицинские изделия.
Форум организован при поддержке администрации Краснодарского края, министерства промышленной политики и Фонда развития промышленности региона, а также Министерства промышленности и торговли и Министерства здравоохранения РФ.