ЕС поддержит транспортные проекты в Казахстане

В ходе встречи Вице-министр транспорта поздравил госпожу Алешку Симкич с назначением на новую должность и выразил уверенность в том, что тесное сотрудничество между Казахстаном и Европейским Союзом продолжит развиваться и приносить значительные результаты. Особое внимание было уделено вопросам инфраструктуры, логистики и торговли, где поддержка ЕС играет ключевую роль в создании более интегрированной и взаимосвязанной экономики в Центральной Азии.