ЕС поддержит транспортные проекты в Казахстане

В Министерстве транспорта Республики Казахстан состоялась встреча Вице-министра Талгата Ластаева с вновь назначенным Постоянным представителем Европейского Союза в Казахстане госпожой Алешка Симкич. На встрече были обсуждены ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в транспортной отрасли, а также перспективы развития транспортных коридоров и инфраструктурных проектов в регионе.
В ходе встречи Вице-министр транспорта поздравил госпожу Алешку Симкич с назначением на новую должность и выразил уверенность в том, что тесное сотрудничество между Казахстаном и Европейским Союзом продолжит развиваться и приносить значительные результаты. Особое внимание было уделено вопросам инфраструктуры, логистики и торговли, где поддержка ЕС играет ключевую роль в создании более интегрированной и взаимосвязанной экономики в Центральной Азии.
«Партнерство между Казахстаном, Центральной Азией и Европейским Союзом является очень важным. Оно основано на общих целях — укреплении связей, устойчивом развитии и взаимном процветании» Талгат Ластаев.
Одним из важных шагов в развитии сотрудничества стало создание Координационной платформы по развитию Транскаспийского коридора, запуск которой состоялся 12 июня в Астане. Этот проект позволит значительно улучшить транспортные связи между Европой и Азией, обеспечивая более эффективную и устойчивую логистику.
Кроме того, 13 сентября 2024 года под председательством Вице-министра был проведен онлайн-семинар с участием представителей государственного и частного секторов Казахстана, стран ЕС и G7, а также международных финансовых организаций, таких как ЕБРР и ЕИБ. Темой обсуждения стали возможности финансирования и развития ключевых транспортных проектов в регионе.
Стороны также обсудили итоги второй встречи высокого уровня Координационного комитета, которая прошла 3 октября 2024 года в Ашхабаде.
«Мы надеемся на дальнейшее укрепление нашего сотрудничества с Европейским Союзом, особенно в части улучшения автомобильных, железнодорожных и авиационных связей, что, безусловно, поддержит торговые потоки между Казахстаном и Европой» Талгат Ластаев.