«Авилон» назвал десять способов проверки автомобиля с пробегом перед покупкой

Покупка подержанного автомобиля может быть проведена только на основании правильно оформленных в ГИБДД документах, подтверждающих право собственности. В первую очередь речь идет о договоре купли-продажи (ДКП). Документ составляется в произвольной форме и не требует заверения у нотариуса. Если приобретается автомобиль с пробегом у официального автодилера, опытные специалисты гарантированно подготовят качественный документ. Если сделка заключается самостоятельно, то нужно учитывать, что договор купли-продажи составляется в трех экземплярах: два для участников сделки и один для ГИБДД.