В Казахстане расширят сферу кредитования в АПК

Так, в новой редакции говорится, что кредитования проектов в сфере АПК на основании кредитного договора на принципах возвратности, обеспеченности, срочности и платности будет осуществляться при целевом назначении бюджетного кредита — реализация проектов в сфере АПК, направленных на создание новых или расширение действующих: