В Казахстане расширят сферу кредитования в АПК

Так, в новой редакции говорится, что кредитования проектов в сфере АПК на основании кредитного договора на принципах возвратности, обеспеченности, срочности и платности будет осуществляться при целевом назначении бюджетного кредита — реализация проектов в сфере АПК, направленных на создание новых или расширение действующих:
- молочно-товарных ферм (мощностью от 400 голов);
- птицефабрик мясного направления (от 5 тыс. тонн мяса птицы в год);
- предприятий мясного животноводства (от 5 тыс. голов);
- овощехранилищ (от 1 тыс. тонн);
- фруктохранилищ (от 1 тыс. тонн);
- промышленных тепличных хозяйств;
- предприятий по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции, в том числе шерсти и шкуры;
- рыбоводных хозяйств по выращиванию рыб и других водных животных мощностью от 25 тонн товарной рыбы в год;
- рыбоперерабатывающего предприятия по разделке, дальнейшей глубокой переработке и хранению, производственной мощностью от 1 тонны в сутки;
- предприятий по производству упаковочных материалов по проектам в сфере АПК;
- племенных репродукторов в птицеводстве;
- орошаемого земледелия (картофель и овощи, кормопроизводство) с использованием современных водосберегающих технологий (дождевание, капельное орошение);
- овцеводческих ферм (от 5 тыс. голов).
Вместе с тем уточняется, что местный исполнительный орган через поверенного (агента) предоставляет кредиты претендентам с соблюдением принципов срочности, платности, возвратности, обеспеченности, целевого использования на указанных выше условиях.
В старой редакции правил речь шла только о кредитовании молочно-товарных ферм; птицефабрик мясного направления; овощехранилищ; орошаемого земледелия (картофель и овощи, кормопроизводство).
Приказ вводится в действие с 18 октября 2024 года.