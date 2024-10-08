Рынок труда Петербурга: в спросе учителя и продавцы, а интерес к страховщикам падает

Аналитики hh.ru подвели итоги рынка труда в Санкт-Петербурге за последний месяц, выявив наиболее востребованные профессии у работодателей. За 30 дней компании разместили более 116 тысяч вакансий, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.