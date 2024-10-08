Нацбанк: безналичные транзакции казахстанцев за последние пять лет выросли более чем в 10 раз

«В целях их предотвращения 22 июля текущего года совместно с участниками рынка и правоохранительными органами мы запустили Национальный антифрод-центр, который уже помог предотвратить мошенничество на сумму более 500 млн тенге и продолжает интенсивно развиваться. Можно с уверенностью сказать, что этот опыт служит примером успешного перехода к цифровым формам предоставления финансовых услуг. Наша задача — удерживать лидирующую позицию в регионе и продолжать развиваться в этом направлении». Акылжан Баймагамбетов.