Олбани
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водители скорых на Кубани будут получать ежемесячную надбавку к зарплате

Выплаты получат более 1800 работников.

Водители скорых на Кубани будут получать ежемесячную надбавку к зарплате в размере пяти тысяч рублей. Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Новую ежемесячную выплату работники начнут получать с октября. Выплаты получат 1800 работников.

«Это еще одна мера поддержки, которую мы вводим для стимулирования специалистов социальной сферы края. Водитель скорой — не менее ответственная работа. От его профессионализма зависит оперативность оказания медицинской помощи. Поэтому для нас важно их поддержать и сделать все, чтобы медучреждения края были полностью укомплектованы кадрами», — отметил глава региона.

В Краснодарском крае более 40 станций и отделений скорой медицинской помощи, за которыми закреплены свыше 700 санитарных автомобилей. Круглосуточно на дежурстве находятся порядка 550 выездных бригад.