Водители скорых на Кубани будут получать ежемесячную надбавку к зарплате

«Это еще одна мера поддержки, которую мы вводим для стимулирования специалистов социальной сферы края. Водитель скорой — не менее ответственная работа. От его профессионализма зависит оперативность оказания медицинской помощи. Поэтому для нас важно их поддержать и сделать все, чтобы медучреждения края были полностью укомплектованы кадрами», — отметил глава региона.