Водители скорых на Кубани будут получать ежемесячную надбавку к зарплате в размере пяти тысяч рублей. Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Новую ежемесячную выплату работники начнут получать с октября. Выплаты получат 1800 работников.
«Это еще одна мера поддержки, которую мы вводим для стимулирования специалистов социальной сферы края. Водитель скорой — не менее ответственная работа. От его профессионализма зависит оперативность оказания медицинской помощи. Поэтому для нас важно их поддержать и сделать все, чтобы медучреждения края были полностью укомплектованы кадрами», — отметил глава региона.
В Краснодарском крае более 40 станций и отделений скорой медицинской помощи, за которыми закреплены свыше 700 санитарных автомобилей. Круглосуточно на дежурстве находятся порядка 550 выездных бригад.