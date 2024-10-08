Новая программа расселения аварийного жилья стартовала в Нижегородской области

ФРТ одобрил заявки, а предоставления финансирования Нижегородской и Тульской областям, а также Республики Татарстан. Отмечается, что в Нижегородской области из аварийного жилфонда площадью 38,7 тысяч кв. м переедут 2 363 участника программы.