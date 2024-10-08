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Новая программа расселения аварийного жилья стартовала в Нижегородской области

Фонд развития территорий одобрил заявку региона на финансирование.

Источник: Нижегородская правда

Новая программа расселения из аварийного жилья стартовала в Нижегородской области. Об этом сообщает Фонд развития территорий (ФРТ).

ФРТ одобрил заявки, а предоставления финансирования Нижегородской и Тульской областям, а также Республики Татарстан. Отмечается, что в Нижегородской области из аварийного жилфонда площадью 38,7 тысяч кв. м переедут 2 363 участника программы.

В новую программу включены аварийные дома, выявленные до 1 января 2022 года.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 52 аварийных дома планируют расселить в Нижнем Новгороде к 2026 году.

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