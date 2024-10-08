Более 24 тысяч рабочих мест появится в Сочи к 2033 году

Отмечается, что в инвестиционном портфеле курорта находятся 54 проекта. Осуществить их планируют с 2025 по 2033 годы. 67% проектов относятся к санаторно-курортной сфере. В мэрии уточняют, что все они обеспечат городу свыше 24 тысяч рабочих мест и 25 тысяч номеров в гостиницах и здравницах Сочи.