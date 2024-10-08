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Более 24 тысяч рабочих мест появится в Сочи к 2033 году

Большая часть новых вакансий появится в санаторно-курортной отрасли Сочи.

Источник: пресс-служба администрации Сочи

К 2033 году в Сочи появится более 24 тысяч рабочих мест, что связано с реализацией инвестиционных проектов. Об этом сообщает мэрия курорта.

Отмечается, что в инвестиционном портфеле курорта находятся 54 проекта. Осуществить их планируют с 2025 по 2033 годы. 67% проектов относятся к санаторно-курортной сфере. В мэрии уточняют, что все они обеспечат городу свыше 24 тысяч рабочих мест и 25 тысяч номеров в гостиницах и здравницах Сочи.

«Благодаря реализации 54 инвестиционных проектов, которые входят в городской инвестпортфель, дополнительно привлечем в экономику 586 миллиардов рублей», — рассказал мэр Сочи Андрей Прошунин.

Больше половины проектов уже находятся в стадии строительства.

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