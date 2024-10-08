«Орсо Групп» планирует покупку новых участков

По данным «СПАРК-Интерфакс», юрлицо зарегистрировано 1 октября в Перми по адресу: ул. Ленина, 9. Учредителями на паритетных началах выступили два владельца холдинга — Николай Смирнов и депутат Пермской гордумы Михаил Бесфамильный.
Господин Бесфамильный пояснил, что компания создана для застройки новых участков. Площадка пока не определена. По данным «Ъ-Прикамье», ООО может принять участие в одном из торгов по комплексному развитию территории Перми, которые планирует проводить краевое правительство.
Девелоперский холдинг «Орсо групп» сейчас осваивает территорию на ул. Левченко, 8, с помощью механизма комплексного развития. В проект, помимо жилья, входят возведение сквера, физкультурно-оздоровительного комплекса и транспортной инфраструктуры. Жилой комплекс рассчитан примерно на 70 тыс. кв. м, универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс — на 2 тыс. кв. м.