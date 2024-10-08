Волгоградцам рассказали, где можно заработать до 200 тыс. рублей

Как сообщает V102.RU со ссылкой на исследование, водителю категории E работодатель готов платить зарплату в пределах 170 — 200 тыс. рублей.
Второе место занимает вакансия инженера контрольно-измерительных приборов и автоматике. Будущему специалисту обещают платить от 110 до 140 тыс. рублей.
На третьем месте — вакансия машиниста автокрана. Кандидату предлагают ежемесячный доход от 90 до 140 тыс. рублей.
Пятерку замыкают вакансии инженера-сметчика и руководителя собственного производства и пекарни. Соискателям обещают зарплату от 75 тыс. рублей.