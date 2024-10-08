Чиновники обязали сотовых операторов вернуть гражданам 115 млн сумов излишне списанных средств

Проблемы в сфере телекоммуникаций напрямую влияют на повседневную жизнь людей. В современном мире мобильная связь и интернет — это не роскошь, а необходимость. Каждый раз, когда абоненты сталкиваются с нарушениями, это отражается на их личных и рабочих планах. И каждый раз, когда оператор неправомерно берет лишние деньги за услуги, это нарушает доверие между компанией и клиентом. Абоненты имеют полное право требовать честных и прозрачных условий. И именно государство должно гарантировать, что их права будут защищены, а операторы будут действовать в соответствии с законом.