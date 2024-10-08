В Красновишерске суд обязал ТСЖ отремонтировать крышу жилого дома

«В ходе разбирательства было установлено, что житель г. Красновишерска неоднократно предпринимал самостоятельные попытки избавиться от течи у себя в квартире, но проблема заключалась в дефектах кровельного покрытия над квартирой гражданина. Суд обязал управляющую компанию провести ремонт кровли в установленный срок», — сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.
После судебные приставы начали работать с председателем ТСЖ. Несмотря на то, что он был предупрежден о штрафных санкциях в случае неисполнения решения суда, выполнять свои обязательства организация не стала. В отношении ТСЖ был вынесен исполнительский сбор в размере 50 000 рублей.
Вместо ремонта крыши председатель несколько раз пытался обжаловать действия пристава и прекратить исполнительное производство в судебном порядке. Это только усугубило его положение. Судебный приставы составил в отношении ответчика административный протокол «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».
Председателю был назначен штраф в размере 10 000 рублей. В итоге представители ТСЖ отремонтировали крышу многоквартирного дома, а также выплатили свои скопившиеся штрафы.