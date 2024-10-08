В Красновишерске суд обязал ТСЖ отремонтировать крышу жилого дома

После судебные приставы начали работать с председателем ТСЖ. Несмотря на то, что он был предупрежден о штрафных санкциях в случае неисполнения решения суда, выполнять свои обязательства организация не стала. В отношении ТСЖ был вынесен исполнительский сбор в размере 50 000 рублей.