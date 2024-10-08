Что облагается акцизами в Казахстане?

Перечень подакцизных товаров
1) все виды спирта;
2) алкогольная продукция;
3) табачные изделия;
4) изделия с нагреваемым табаком, никотиносодержащие жидкости для использования в электронных сигаретах;
5) бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов, экологическое топливо;
6) моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 и более человек с объемом двигателя более 3000 кубических сантиметров, за исключением микроавтобусов, автобусов и троллейбусов;
- автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки людей с объемом двигателя более 3000 кубических сантиметров (кроме автомобилей с ручным управлением или адаптером ручного управления, специально предназначенных для лиц с инвалидностью);
- моторные транспортные средства на шасси легкового автомобиля с платформой для грузов и кабиной водителя, отделенной от грузового отсека жесткой стационарной перегородкой, с объемом двигателя более 3000 кубических сантиметров (кроме автомобилей с ручным управлением или адаптером ручного управления, специально предназначенных для лиц с инвалидностью);
7) сырая нефть, газовый конденсат;
8) спиртосодержащая продукция медицинского назначения, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Казахстан в качестве лекарственного средства.
Уполномоченный орган в области регулирования торговой деятельности определяет дополнительный перечень импортируемых товаров, которые будут подлежать обложению акцизами по стране происхождения, в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан.