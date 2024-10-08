СМИ: у США не хватает средств для борьбы с природными катастрофами

Согласно его данным, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) столкнулось с серьезной нехваткой финансирования «еще до того, как ураган “Хелен” обрушился на побережье» в сентябре. По информации министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса, средства FEMA «полностью иссякнут, если на страну обрушится еще один ураган».
Издание указывает, что эта ситуация наглядно демонстрирует растущее несоответствие между катастрофами, на которые рассчитан бюджет правительства, и реальными последствиями накладывающихся друг на друга или сверхмощных стихийных бедствий. Отмечается, что подобная ситуация повторяется из года в год.
The Atlantic подчеркивает, что ситуация усугубляется уходом страховых компаний с рынка и «повышением страховых взносов до недоступного для многих уровня», поскольку их бизнес-модель не выдерживает текущих рисков, связанных с более частыми или интенсивными катастрофами. Журнал напоминает, что с 2018 года правительство «выделило лишь 6% от общего объема грантов на подготовку к стихийным бедствиям».
7 октября президент США Джо Байден подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближающегося к штату урагана «Милтон» и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Как ожидается, усилившийся до пятой категории по шкале Саффира — Симпсона ураган подойдет к побережью Флориды 9 октября или 10 октября в первой половине. По оценкам экспертов, «Милтон» принесет с собой разрушительные волны, высота которых превысит 3 м, на западное побережье Флориды, в том числе в районе залива Тампа.