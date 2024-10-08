На Северном кладбище Перми здание сдали в аренду без публикации торгов

Здание на Северном кладбище в Перми сдали в аренду без публикации торгов, сообщает региональное УФАС.
Как рассказывает ведомство, фигурантом антимонопольного дела стало ПМУП «Ритуальные услуги», которое подозревают в нарушении конкуренции при сдаче в аренду здания площадью 423,8 квадратных метра на Северном кладбище. Пермское УФАС выяснило, что торги на право использовать помещение были проведены в декабре 2023 года. Участникам было необходимо подать заявку с предложением цены в закрытой форме.
Несмотря на то, что приём документов для желающих проходил с 21 декабря по 10 января, сведения о торгах не были опубликованы на официальном сайте.
«В итоге поступило 3 заявки от участников, одного из которых признали победителем, заключив с ним договор аренды здания на кладбище Северном сроком на 5 лет. Сомнения в правомерности вызвали также выбранный организатором способ проведения аукциона и закрытая форма подачи предложений о цене, что противоречит правилам проведения торгов», — рассказывает УФАС Пермского края.
Поскольку информация оказалась ограничена, заключивший договор участник получил преимущество. Рассмотрение дела в отношении «Ритуальных услуг» назначено на 10 октября 2024 года.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Перми объявили конкурс на право создания проекта для крематория, который планируют разместить на Северном кладбище. Стоимость проектных работ составляет 13 миллионов рублей.