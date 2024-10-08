На Северном кладбище Перми здание сдали в аренду без публикации торгов

Как рассказывает ведомство, фигурантом антимонопольного дела стало ПМУП «Ритуальные услуги», которое подозревают в нарушении конкуренции при сдаче в аренду здания площадью 423,8 квадратных метра на Северном кладбище. Пермское УФАС выяснило, что торги на право использовать помещение были проведены в декабре 2023 года. Участникам было необходимо подать заявку с предложением цены в закрытой форме.