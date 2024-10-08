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Волгоград и область на 98,8% готовы к началу отопительного сезона

Отопление власти готовятся включить раньше наступления холодов.

Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Волгоградской области к старту нового отопительного сезона 2024/2025 достигла 98,8%. Об этом сообщили в администрации региона по итогам заседания межведомственной комиссии.

Тепловые сети и котельные готовы к зиме на 98,9%, водопровод и канализация — на 98,3%, жилой фонд — на 99,8%. Общие затраты на подготовку к отопительному сезону в регионе достигли 5,7 млрд рублей.

Отопление власти готовятся включить раньше наступления холодов. Тем временем, с 9 октября в Волгоградской области прогнозируют пока не критическое похолодание. В Волгограде днем температура опустится до +15 градусов, ночью похолодает до +8.

ЖКХ