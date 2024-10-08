В Краснодарском крае почти на месяц отменят шесть пригородных поездов

До 13 ноября не будут курсировать поезда направления Сочи — Имеретинский Курорт (№ 6816, № 6815, № 6818, № 6817, № 6826, № 6823). Еще 24 электричкам сократят путь следования.
«У ряда “Ласточек”, отправляющихся со станций Аэропорт Сочи, Роза Хутор и Имеретинский Курорт, вместо Сочи конечной остановкой станет Мацеста, где пассажиры смогут сделать пересадку на городской автотранспорт. Соответственно, в обратном направлении они будут отправляться с этого остановочного пункта», — говорится в сообщении.
В период изменений расписания на 140-метровом участке уложат новые рельсы по инновационной технологии LVT (LowVibrationTrack). Как утверждает пресс-служба СКЖД, это повысит уровень комфорта пассажиров, уменьшив вибрацию состава, а также значительно снизит эксплуатационные расходы. Обновление специально запланировано на период межсезонья, когда фиксируется сниженный пассажиропоток.