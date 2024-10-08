В Краснодарском крае почти на месяц отменят шесть пригородных поездов

«У ряда “Ласточек”, отправляющихся со станций Аэропорт Сочи, Роза Хутор и Имеретинский Курорт, вместо Сочи конечной остановкой станет Мацеста, где пассажиры смогут сделать пересадку на городской автотранспорт. Соответственно, в обратном направлении они будут отправляться с этого остановочного пункта», — говорится в сообщении.