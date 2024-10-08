Из Ростова на курорт Роза хутор будет ходить поезд «Лыжная стрела»

В составе поезда будут представлены различные типы вагонов: плацкартные, купейные, СВ, а также специальный вагон со специализированным купе для людей с ограниченными возможностями. Все вагоны будут оборудованы кондиционерами, что обеспечит пассажирам комфортный проезд в любую погоду.