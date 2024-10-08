Олбани
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Ростова на курорт Роза хутор будет ходить поезд «Лыжная стрела»

На новогодних праздниках из Ростова-на-Дону на курорт Роза Хутор будет ходить прямой поезд.

Об сообщили в РЖД.

Туристический поезд № 926 «Лыжная стрела» будет останавливаться на станциях Краснодар, Горячий Ключ, Туапсе, Лазаревская, Лоо, Сочи, Хоста, Адлер и, наконец, Роза Хутор.

Состав будет курсировать ежедневно с 27 по 30 декабря 2024 года и с 1 по 7 января 2025 года.

В настоящее время информация о стоимости билетов отсутствует, а расписание движения поезда ещё не утверждено.

В составе поезда будут представлены различные типы вагонов: плацкартные, купейные, СВ, а также специальный вагон со специализированным купе для людей с ограниченными возможностями. Все вагоны будут оборудованы кондиционерами, что обеспечит пассажирам комфортный проезд в любую погоду.