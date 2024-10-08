Из Ростова на курорт Роза хутор будет ходить поезд «Лыжная стрела»

Об сообщили в РЖД.
Туристический поезд № 926 «Лыжная стрела» будет останавливаться на станциях Краснодар, Горячий Ключ, Туапсе, Лазаревская, Лоо, Сочи, Хоста, Адлер и, наконец, Роза Хутор.
Состав будет курсировать ежедневно с 27 по 30 декабря 2024 года и с 1 по 7 января 2025 года.
В настоящее время информация о стоимости билетов отсутствует, а расписание движения поезда ещё не утверждено.
В составе поезда будут представлены различные типы вагонов: плацкартные, купейные, СВ, а также специальный вагон со специализированным купе для людей с ограниченными возможностями. Все вагоны будут оборудованы кондиционерами, что обеспечит пассажирам комфортный проезд в любую погоду.