В Прикамье на развитие туризма направят более 600 млн рублей

Правительство Пермского края планирует направить на создание условий для развития туризма и туристической деятельности в регионе 667,2 млн руб. Информация об этом содержится в пояснительной записке к краевому бюджету на ближайшую трехлетку. Отмечается, что 64,6 млн руб. будет выделено из федерального бюджета, 602,5 млн руб. — из краевого.
Согласно документу, в 2025 году на реализацию комплекса мероприятий в сфере туризма могут направить 275,8 млн руб., в 2026-м — 181,2 млн руб., в 2027-м — 210,1 млн руб. На выделенные средства предлагается обеспечить деятельность учреждения «Центр развития туризма». Кроме этого, субсидии направят на повышение качества туристских продуктов, проведение рекламной кампании и событийных мероприятий.
Отмечается также, что министерству туризма Прикамья предусмотрено в 2025 году 77,5 млн руб., в 2026-м — 68,5 млн руб., в 2027-м — 107,1 млн руб.