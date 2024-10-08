В Прикамье на развитие туризма направят более 600 млн рублей

Правительство Пермского края планирует направить на создание условий для развития туризма и туристической деятельности в регионе 667,2 млн руб. Информация об этом содержится в пояснительной записке к краевому бюджету на ближайшую трехлетку. Отмечается, что 64,6 млн руб. будет выделено из федерального бюджета, 602,5 млн руб. — из краевого.