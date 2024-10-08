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В Прикамье на развитие туризма направят более 600 млн рублей

Источник: Freepik

Правительство Пермского края планирует направить на создание условий для развития туризма и туристической деятельности в регионе 667,2 млн руб. Информация об этом содержится в пояснительной записке к краевому бюджету на ближайшую трехлетку. Отмечается, что 64,6 млн руб. будет выделено из федерального бюджета, 602,5 млн руб. — из краевого.

Согласно документу, в 2025 году на реализацию комплекса мероприятий в сфере туризма могут направить 275,8 млн руб., в 2026-м — 181,2 млн руб., в 2027-м — 210,1 млн руб. На выделенные средства предлагается обеспечить деятельность учреждения «Центр развития туризма». Кроме этого, субсидии направят на повышение качества туристских продуктов, проведение рекламной кампании и событийных мероприятий.

Отмечается также, что министерству туризма Прикамья предусмотрено в 2025 году 77,5 млн руб., в 2026-м — 68,5 млн руб., в 2027-м — 107,1 млн руб.

туризм и отдых