ЦБ вводит новые меры для защиты граждан от мошенников при оформлении онлайн-кредитов

За первые девять месяцев 2024 года, по данным Центрального банка, было зафиксировано 463 случая мошенничества с онлайн-кредитами, в результате которых нанесен материальный ущерб на сумму около 15 миллиардов сумов. Недавно мы писали об одном из таких случаев, когда мошенники обманом заставили уборщицу взять онлайн-кредиты на 180 млн сумов.
Что делает Центробанк?
Центральный банк Узбекистана, изучив опыт развитых стран, таких как ЕС, Австралия, Россия, США и Канада, решил ввести новый временный порядок для защиты граждан от мошенников. С 1 ноября 2024 года по 1 апреля 2025 года будут действовать новые правила, направленные на предотвращение подозрительных операций с банковскими картами в процессе выдачи онлайн-кредитов.
Основные нововведения.
1. Биометрическая идентификация.
Все граждане, подающие заявку на кредит через мобильное приложение банка, должны будут пройти биометрическую идентификацию. Это необходимо для подтверждения личности заявителя и предотвращения случаев, когда кредит оформляется мошенниками на чужое имя.
2. Двухэтапная проверка кредитной истории.
После подачи заявки кредитные организации будут проводить двухэтапную проверку кредитной истории гражданина в базе данных кредитных бюро. Если у клиента обнаружится отрицательная кредитная история или слишком высокая долговая нагрузка, выдано несколько кредитов за короткий период и долговая нагрузка резко возросла, в кредите может быть отказано, или сумма кредита уменьшена.
3. Ограничения на P2P-переводы.
Для новых клиентов, впервые получающих онлайн-кредит, в течение первых 48 часов после выделения средств будут действовать ограничения на переводы кредитных средств на счета физических лиц, электронные кошельки, пополнение мобильных счетов и обмен валюты. Чтобы снять эти ограничения, клиенту нужно будет подтвердить получение кредита и отсутствие мошенничества через контакт с кредитной организацией.
Это будет осуществляться следующим образом: клиент в течение 48 часов должен будет позвонить по номерам телефонов, указанным в СМС-сообщении, отправленном кредитной организацией, и сообщить, что он получил кредит без влияния мошенников. Сотрудник кредитной организации повторно свяжется с клиентом, проверит предоставленную информацию и проведет дополнительное подтверждение.
Вышеуказанные ограничения не будут влиять на возможность обналичивания выделенных кредитных средств гражданином по своему усмотрению или на такие операции, как оплата товаров и услуг, которые могут осуществляться без ограничений.
4. Расторжение кредитного договора.
Если в течение 48 часов после выделения кредита будет установлено, что заявление было подано под влиянием мошенников или клиент не пройдет повторное подтверждение, кредитный договор будет расторгнут, а кредитные средства возвращены на счет банка.
Важность новых мер
Эти меры направлены на предотвращение множества мошеннических схем и помогут снизить количество финансовых потерь среди населения. Проблема с онлайн-кредитами стала настолько острой, что она затрагивает не только экономику, но и социальную стабильность в стране. Введение обязательной биометрической идентификации и двухэтапной проверки кредитных заявок — это важный шаг для обеспечения безопасности граждан и их финансов.
Ограничения на P2P-переводы создадут дополнительный барьер для мошенников, которые пытаются быстро вывести деньги с чужих счетов. Центробанк также позаботился о том, чтобы эти ограничения не влияли на возможность граждан свободно распоряжаться своими средствами: они смогут оплачивать товары и услуги без каких-либо проблем.
Эти нововведения призваны защитить граждан и уменьшить риски мошенничества, но они также могут несколько усложнить процесс получения кредитов. Однако дополнительная проверка и подтверждение — это цена за безопасность и защиту от мошенников. В результате пользователи смогут быть более уверены в безопасности своих данных и финансов.
Центральный банк призывает все кредитные организации соблюдать новые правила и информировать клиентов о введении биометрической идентификации и других мерах защиты. Важно, чтобы граждане были осведомлены о своих правах и возможностях защиты от мошенников.