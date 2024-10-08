ЦБ вводит новые меры для защиты граждан от мошенников при оформлении онлайн-кредитов

Эти нововведения призваны защитить граждан и уменьшить риски мошенничества, но они также могут несколько усложнить процесс получения кредитов. Однако дополнительная проверка и подтверждение — это цена за безопасность и защиту от мошенников. В результате пользователи смогут быть более уверены в безопасности своих данных и финансов.