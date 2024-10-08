В Армавире подорожает проезд в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Повышение планируется с 15 октября.
Теперь проезд в транспорте будет стоить 40 рублей. Кроме того, в начале ноября ожидается подорожание и в троллейбусах.
«Решение принято перевозчиком в связи с повышением цен на горюче-смазочные материалы, что привело к увеличению затрат на организацию перевозок», — назвали причины в администрации Армавира.
В последний раз цены повышали в августе 2023 года. Тогда стоимость выросла с 30 рублей до 33 рублей.