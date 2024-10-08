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В Армавире подорожает проезд в общественном транспорте

Проезд в общественном транспорте Армавира подорожает с 15 октября.

Источник: Комсомольская правда

В Армавире подорожает проезд в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Повышение планируется с 15 октября.

Теперь проезд в транспорте будет стоить 40 рублей. Кроме того, в начале ноября ожидается подорожание и в троллейбусах.

«Решение принято перевозчиком в связи с повышением цен на горюче-смазочные материалы, что привело к увеличению затрат на организацию перевозок», — назвали причины в администрации Армавира.

В последний раз цены повышали в августе 2023 года. Тогда стоимость выросла с 30 рублей до 33 рублей.