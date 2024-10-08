Власти Воронежской области обсудили вопросы развития ярмарочной деятельности

На еженедельном оперативном совещании в правительстве Воронежской области обсудили тему поддержки и продвижения местных производителей. Мероприятие провел временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Трухачев. Об этом рассказали в пресс-центре облправительства 7 октября.
О ситуации с организацией ярмарочной торговли рассказал министр предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Геннадий Швырков. По его словам, это один из способов расширить возможности реализации продукции региональных товаропроизводителей напрямую потребителям, минуя посредников. На данный момент в области организовано 200 ярмарочных площадок с общим количеством мест более 18,5 тысяч.
— На территории ярмарочных площадок с 2016 года работает региональный проект «Дары земли Воронежской»: торговые места для реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной или выращенной в регионе, предоставляются на льготных условиях. В рамках проекта на ярмарках области создано около 2,5 тысяч специализированных торговых мест, 70% которых занято региональными производителями.
Также министерством регулярно проводятся торгово-закупочные сессии, в том числе с федеральными и региональными представителями торговых сетей. Это еще одна возможность продвижения воронежской продукции и расширения рынков сбыта. Кроме того, товаропроизводители участвуют в выставках, форумах, ярмарках и деловых контактах. Например, в этом году прошел IV региональный форум «Бизнес для села. Село для бизнеса», форум «Мой бизнес. Красивая весна» и форум «Дни ритейла в Черноземье».
Врио губернатора Воронежской области Сергей Трухачев поручил профильным чиновникам продолжать работу по поддержке и продвижению местных производителей, чтобы увеличить рынки сбыта региональной продукции.