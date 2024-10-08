Власти Воронежской области обсудили вопросы развития ярмарочной деятельности

Также министерством регулярно проводятся торгово-закупочные сессии, в том числе с федеральными и региональными представителями торговых сетей. Это еще одна возможность продвижения воронежской продукции и расширения рынков сбыта. Кроме того, товаропроизводители участвуют в выставках, форумах, ярмарках и деловых контактах. Например, в этом году прошел IV региональный форум «Бизнес для села. Село для бизнеса», форум «Мой бизнес. Красивая весна» и форум «Дни ритейла в Черноземье».