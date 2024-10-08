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Российский банк запустил уникальный механизм трансграничных расчетов

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. Российский Промсвязьбанк (ПСБ) запустил инфраструктуру для расчетов по международным торговым контрактам российского бизнеса.

Источник: Sputnik.md

«Платформа трансграничных расчетов банка обеспечивает полное финансовое сопровождение внешнеторговых контрактов российских экспортеров и импортеров с контрагентами из любой страны».

сообщили Sputnik в ПСБ.

Реализованный банком уникальный механизм расчетов окажет поддержку российским участникам ВЭД и их торговым партнерам в условиях антироссийского санкционного давления.

Платформа трансграничных расчетов ПСБ обеспечивает своевременное и бесперебойное исполнение всех платежей по внешнеторговым контрактам российских компаний. Расчеты осуществляются с использованием инструментов финансового рынка на базе специально созданной банком компании А7.

«Обеспечивая бесперебойность проведения трансграничных операций российских импортеров и экспортеров, разработанный ПСБ механизм станет важнейшей частью по развитию внешней торговли и стимулированиюотечественной промышленности и потребительского рынка».

сказал Михаил Дорофеев, заместитель председателя ПСБ.

Он также добавил, что для реализации такого проекта банк задействовал свои уникальные инфраструктурные разработки, накопленный опыт участия в государственных проектах развития и масштаб вовлеченности в финансовую систему и экономику страны.

экономика