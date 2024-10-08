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T2 отменил роуминг на территории Крыма и Севастополя

Сотовый оператор T2 (ранее Tele2) отменил взимание дополнительной платы за услуги связи в Крыму и Севастополе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Как уточнил оператор, теперь минуты и гигабайты будут расходоваться из пакета или тарифицироваться по стандартным условиям тарифного плана, аналогично остальным регионам России.

Кроме того, абоненты T2 автоматически подключаются к сети местного оператора «Миранда» с тарифами, приведенными в соответствие с общероссийскими. Такое решение принял также виртуальный мобильный оператор «ВТБ Мобайл», работающий на сети T2.

По словам представителей компании, отмена роуминговой наценки отвечает на запросы клиентов, привыкших к единым условиям тарификации по всей России.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дела в отношении операторов связи МТС, «Мегафон» и «Билайн» из-за завышенной стоимости услуг связи в Крыму и Севастополе. В случае подтверждения нарушений компаниям может грозить штраф или предписание о перечислении незаконно полученного дохода в федеральный бюджет.

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