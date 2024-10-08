В Приморье продаются здания бывших филиалов ДВФУ

ДОМ.РФ выставил на торги здания, в которых ранее располагались филиалы Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в Находке и Уссурийске. В госкорпорации считают, что оба объекта могут быть востребованы бизнесом под размещение офисов или гостиниц, сообщает ИА PrimaMedia.
Аукцион по продаже участка в 0,94 га и здания площадью 3 тысячи кв. метров на улице Постышева (д. 51А) в Находке пройдет 15 ноября 2024 года. Недвижимость подойдёт для жилой застройки, размещения гостиницы или офисных зданий. Начальная цена составляет 59,98 млн рублей.
В состав лота в Уссурийске входят объект культурного наследия регионального значения «Здание Никольск-Уссурийской женской гимназии» площадью 1,9 тысячи кв. метров и участок под ним в 0,64 га по адресу улица Чичерина, 54.
Постройку с элементами псевдорусского стиля возвели в 1907 году по проекту архитектора Дмитрия Шебалина. Правда, гимназию ликвидировали ещё в 1923 году. После Великой Отечественной войны здесь размещался Учительский институт, с 70-х — факультет Уссурийского педагогического института, с 2011 года вошедший в состав ДВФУ.
Начальная цена составляет 77,04 млн рублей. Аукцион намечен на 29 ноября 2024 года. По его условиям, победитель будет обязан провести работы по сохранению объекта, а также выполнять требования по его содержанию и использованию в установленном законом порядке.
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Также ДОМ.РФ реализует на аукционе имущественный комплекс в районе Академгородок под Владивостоком. В состав лота входят участок 0,9 га и объект незавершённого строительства площадью 4 тысячи кв. метров. Имущество может быть использовано для размещения офисов либо как площадка для строительства многоэтажного дома.
Аукцион пройдёт 14 февраля 2025 года. Начальная цена комплекса, находящегося в подножья горы Седанка, составляет 88,37 млн рублей.