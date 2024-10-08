В Приморье продаются здания бывших филиалов ДВФУ

Постройку с элементами псевдорусского стиля возвели в 1907 году по проекту архитектора Дмитрия Шебалина. Правда, гимназию ликвидировали ещё в 1923 году. После Великой Отечественной войны здесь размещался Учительский институт, с 70-х — факультет Уссурийского педагогического института, с 2011 года вошедший в состав ДВФУ.