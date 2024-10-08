Доллар достиг годового максимума на старте торгов во вторник

По информации на 11:06, «американец» стал дороже на 0,38%, теперь он торгуется на бирже по 3,2836 белорусских рубля за одного «Вашингтона». Данный показатель является максимальным с начала текущего года. Лишь 17 апреля цена поднималась до близкого показателя в 3,2809 белорусских рубля.
Во вторник юань также подскочил в стоимости на 0,34%, за 10 «китайцев» просят 4,7019 белорусских рубля. А вот евро сдал позиции на 0,14%, торгуется он по 3,61 белорусских рубля.
Российская валюта упала на 0,06% и торгуется по 3,4465 белорусских рубля за 100 единиц.
Тем не менее, существенных изменений в курсе валют после торгов в обменных пунктах не произошло. Евро реализуют в среднем по 3,6 рубля, покупают — по 3,56. Доллар банки продают по 3,26 рубля за одну единицу, принимают — по 3,24. Сто российских рублей обменники реализуют по 3,45 белорусских, готовы приобрести — по 3,42.