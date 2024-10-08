Доллар достиг годового максимума на старте торгов во вторник

По информации на 11:06, «американец» стал дороже на 0,38%, теперь он торгуется на бирже по 3,2836 белорусских рубля за одного «Вашингтона». Данный показатель является максимальным с начала текущего года. Лишь 17 апреля цена поднималась до близкого показателя в 3,2809 белорусских рубля.