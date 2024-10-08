В Самаре провалились торги по сносу столетнего дома на улице Фрунзе

В Самаре не смогли найти подрядчика для сноса столетнего дома на улице Фрунзе. Итоги электронного аукциона подвели 3 октября. Соответствующая информация была опубликована на сайте госзакупок.
Заказчиком выступил городской департамент управления имуществом. Он планировал выбрать компанию для сноса аварийного дома, который расположен на улице Фрунзе, 123−125. Здание было построено еще в 1917 году. Однако на торги не заявился ни один участник.
Начальная стоимость контракта составила 5,1 миллиона рублей. Прошедший аукцион признали несостоявшимся. Судьба старого здания, признанного аварийным, остается неизвестной.
Напомним, член совета Самарского отделения ВООПИиК, архитектор Ирина Фишман рассказала, как спасти от сноса старую часть Самары и чем привлечь инвесторов для освоения исторической недвижимости.