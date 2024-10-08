В 2024 году в Перми снесут больше 120 аварийных домов

Напомним, на пленарном заседании в конце сентября депутаты пермской думы продлили ряд важных расходных обязательств, которые касаются социальной сферы. В частности, они утвердили выделение в следующие три года 238 миллионов рублей из городской казны на благоустройство дворов, возведение детских и спортивных площадок. На том же заседании думы парламентарии оценили готовность краевой столицы к новому отопительному сезону.