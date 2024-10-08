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В 2024 году в Перми снесут больше 120 аварийных домов

ПЕРМЬ, 8 октября, ФедералПресс. В 2024 году власти Перми намерены снести 126 ветхих многоквартирных домов. Сейчас снесено уже 96, процесс идет в плановом режиме. Ход этих работ и дальнейшие планы обсудили на одной из площадок, где происходит демонтаж дома, председатель пермской думы Дмитрий Малютин и начальник городского департамента ЖКХ Вадим Казанцев.

Источник: Агентство «Москва»

«Расселение и снос аварийных домов — один из наших приоритетов. В последние годы здесь нам удалось кратно увеличить темпы, в текущем году мы направили дополнительные средства на эти цели», — отметил спикер гордумы Дмитрий Малютин.

По его словам, сейчас народные избранники контролируют эффективное использование средств, выделяемых на эти цели, и следят за тем, как выполняются работы.

Всех жителям ветхих и аварийных домов при расселении предоставляют денежное возмещение или иное благоустроенное жилье в зависимости от формы собственности.

В этом году на проведение работ по сносу и вывозу отходов после демонтажа ветхих зданий направили 152,5 млн рублей.

Напомним, на пленарном заседании в конце сентября депутаты пермской думы продлили ряд важных расходных обязательств, которые касаются социальной сферы. В частности, они утвердили выделение в следующие три года 238 миллионов рублей из городской казны на благоустройство дворов, возведение детских и спортивных площадок. На том же заседании думы парламентарии оценили готовность краевой столицы к новому отопительному сезону.

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