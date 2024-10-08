На западе Волгограда достраивают дорогу к логистическому центру

В эти дни подрядная организация укладывает финишный слой асфальта на проезде Бузулукском в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, когда работы завершатся, рабочие нарисуют разметку. Дорога примыкает к улице Ангарской. Протяженность четырехполосной проезжей части превышает 600 метров.
— Проезд Бузулукский входит в единый комплекс дорог, являющихся подъездными путями к строящемуся распределительному логистическому центру ООО «Вайлдберриз», — уточнили в администрации города.
Вдоль магистрали сделают парковочные карманы и новые тротуары. К пешеходным переходам предусмотрен спуск для маломобильных групп населения. Безопасность в ночное время суток обеспечит линия уличного освещения.