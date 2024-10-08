Цифровой Нацбанк создадут в Казахстане

"Совместно с АРРФР и участниками рынка мы разрабатываем стратегию цифровизации финансовых регуляторов на ближайшие 5 лет, которая объединяет все наши цифровые инициативы в единую концепцию Цифрового Национального банка в дополнение к запланированным регуляторным изменениям для создания проинновационной законодательной среды на финансовом рынке.