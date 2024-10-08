Цифровой Нацбанк создадут в Казахстане

"Совместно с АРРФР и участниками рынка мы разрабатываем стратегию цифровизации финансовых регуляторов на ближайшие 5 лет, которая объединяет все наши цифровые инициативы в единую концепцию Цифрового Национального банка в дополнение к запланированным регуляторным изменениям для создания проинновационной законодательной среды на финансовом рынке.
Переход на качественно новый этап цифровизации невозможен без наличия национальной цифровой финансовой инфраструктуры, обеспечивающей взаимодействие между собой финансовых организаций и масштабное проникновение цифровых финансовых услуг на национальном уровне", — сообщил замглавы Нацбанка Акылжан Баймагамбетов.
Он добавил, что в этом вопросе можно провести аналогию с единой энергетической сетью страны, где государство выполняет роль системного оператора.
"Ключевыми компонентами инфраструктуры выступают национальная платежная система, платформа цифрового тенге, платформа Open API, механизм цифровых согласий, система биометрической идентификации и антифрод-центр.
Некоторые из этих решений уже функционируют, а некоторые, такие как цифровой тенге, платформа Open API, антифрод- центр запущены в прошлом году в пилотном режиме, производится наращивание сервисов. К 2025 году будут завершены основные работы по формированию данной инфраструктуры", — добавил Баймагамбетов.