Названы самые высокооплачиваемые вакансии октября в Краснодаре

В кубанской столице ведущему инженеру химического отдела готовы предложить зарплату от 160 до 220 тысяч рублей. Управляющему в стоматологическую клинику заплатят от 150 тысяч рублей. На заработную плату от 105 до 160 тысяч рублей может рассчитывать швея на мебельном производстве. От 100 тысяч рублей предлагается мастеру по ремонту и обслуживанию кондиционеров, а также менеджеру-логисту.