Названы самые высокооплачиваемые вакансии октября в Краснодаре. Исследование подготовил один из сервисов по поиску работы.
Аналитики изучили 110 тысяч вакансий в крупнейших городах России. Помимо Краснодара это Москва, Петербург, Воронеж, Казань, Ростов-на-Дону и другие.
В топе лучших предложений октября — вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT.
В Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Перми в топе зарплатных предложений месяца — врачи.
В кубанской столице ведущему инженеру химического отдела готовы предложить зарплату от 160 до 220 тысяч рублей. Управляющему в стоматологическую клинику заплатят от 150 тысяч рублей. На заработную плату от 105 до 160 тысяч рублей может рассчитывать швея на мебельном производстве. От 100 тысяч рублей предлагается мастеру по ремонту и обслуживанию кондиционеров, а также менеджеру-логисту.