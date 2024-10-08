Экс-глава Екатеринбурга вступился за сохранение льготной ипотеки во благо строительной отрасли

Напомним, в конце сентября стало известно, что средняя ставка по ипотеке в России превысила 21% и достигла максимума за шесть лет. Это произошло из-за отмены льготной ипотеки на жилье в новостройках и повышения ключевой ставки Центробанка. Семейный доход, необходимый, чтобы оплачивать ипотеку в России, превысил 103 тыс. руб.