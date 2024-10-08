Экс-глава Екатеринбурга вступился за сохранение льготной ипотеки во благо строительной отрасли

Причина в ключевой ставке ЦБ, которая продолжит ужесточаться, а также в сокращении льготных программ. В связи с этим государству все же придется предпринять определенные меры.
«Мы просто можем потерять какие-то строительные подразделения, можем потерять компетенции. Придётся более внимательно относиться к субсидированию ряда вопросов со стороны органов власти. Придётся все-таки льготную ипотеку для определённых категорий сохранять, потому что ипотека является основным драйвером развития строительной отрасли», — отметил Аркадий Чернецкий в эфире программы «Акцент» на ОТВ.
Напомним, в конце сентября стало известно, что средняя ставка по ипотеке в России превысила 21% и достигла максимума за шесть лет. Это произошло из-за отмены льготной ипотеки на жилье в новостройках и повышения ключевой ставки Центробанка. Семейный доход, необходимый, чтобы оплачивать ипотеку в России, превысил 103 тыс. руб.