Глава Башкирии рассказал о ходе уборки зерновых и зернобобовых культур

По словам главы региона, работы на полях продолжаются. Сейчас начали убирать подсолнечник, выкопали две третьих площадей сахарной свеклы.
«Погодные условия в этом году непростые. Из-за проливных дождей в июле и августе мы были вынуждены объявить режим ЧС на территории 54 районов. Сейчас ситуация выровнялась. Наши хлеборобы практически наверстали упущенное. Собирают 21,7 центнера с гектара — урожайность выше, чем в прошлом году».
Глава республики поблагодарил аграриев за профессионализм и трудолюбие, а также добавил, что огромную роль играет техника. За пять лет было закуплено более 16 тысяч единиц сельхозтехники на 56 млрд рублей.