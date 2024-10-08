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Глава Башкирии рассказал о ходе уборки зерновых и зернобобовых культур

Глава Башкирии Радий Хабиров в соцсетях рассказал о ходе уборки зерновых и зернобобовых культур в республике. На сегодняшний день собрано 3 млн тонн зерна — это 95% площадей зерновых и зернобобовых культур.

Источник: Соцсети Радия Хабирова

По словам главы региона, работы на полях продолжаются. Сейчас начали убирать подсолнечник, выкопали две третьих площадей сахарной свеклы.

«Погодные условия в этом году непростые. Из-за проливных дождей в июле и августе мы были вынуждены объявить режим ЧС на территории 54 районов. Сейчас ситуация выровнялась. Наши хлеборобы практически наверстали упущенное. Собирают 21,7 центнера с гектара — урожайность выше, чем в прошлом году».

добавил Радий Хабиров.

Глава республики поблагодарил аграриев за профессионализм и трудолюбие, а также добавил, что огромную роль играет техника. За пять лет было закуплено более 16 тысяч единиц сельхозтехники на 56 млрд рублей.

экономика
сельское хозяйство