Глава Башкирии рассказал о ходе уборки зерновых и зернобобовых культур

«Погодные условия в этом году непростые. Из-за проливных дождей в июле и августе мы были вынуждены объявить режим ЧС на территории 54 районов. Сейчас ситуация выровнялась. Наши хлеборобы практически наверстали упущенное. Собирают 21,7 центнера с гектара — урожайность выше, чем в прошлом году».