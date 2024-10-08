Власти Самары утвердили архитектурный облик высоток в Октябрьском районе

Власти Самары утвердили проект высотных зданий в Октябрьском районе. Одно из них будет использоваться для офисов, другое — для жилья. многоэтажки появятся на пересечении улиц Ново-Садовой и 6-й радиальной. Соответствующая информация была опубликована на сайте мэрии.