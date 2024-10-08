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Власти Самары утвердили архитектурный облик высоток в Октябрьском районе

В Самаре появятся высотный офисный центр и жилой дом на улице Ново-Садовой.

Источник: Комсомольская правда

Власти Самары утвердили проект высотных зданий в Октябрьском районе. Одно из них будет использоваться для офисов, другое — для жилья. многоэтажки появятся на пересечении улиц Ново-Садовой и 6-й радиальной. Соответствующая информация была опубликована на сайте мэрии.

«Администрацией Самары принято решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строения “Здание делового управления — Этап 1, Многоэтажная жилая застройка”, — сообщается в документе.

В рамках проекта планируется строительство офисного центра общей площадью 9904,57 квадратных метров и жилого дома площадью 11757,8 квадратных метров. Высота зданий составит 14 и 23 этажа соответственно. Застройщиком земельного участка выступит ООО «Специализированный застройщик “Ренессанс”.

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