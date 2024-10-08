Доллар стал дороже на Br0,014 — его курс составил Br3,2852 за $1.
Курс юаня стал выше на Br0,0161 и составил Br4,7023 за 10 юаней.
Курс российского рубля понизился на Br0,0015 и составил Br3,4472 за 100 российских рублей.
8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский рубль подешевел, доллар и юань подорожали на торгах 8 октября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дороже на Br0,014 — его курс составил Br3,2852 за $1.
Курс юаня стал выше на Br0,0161 и составил Br4,7023 за 10 юаней.
Курс российского рубля понизился на Br0,0015 и составил Br3,4472 за 100 российских рублей.