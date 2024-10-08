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Российский рубль подешевел, доллар и юань подорожали на торгах 8 октября

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский рубль подешевел, доллар и юань подорожали на торгах 8 октября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,014 — его курс составил Br3,2852 за $1.

Курс юаня стал выше на Br0,0161 и составил Br4,7023 за 10 юаней.

Курс российского рубля понизился на Br0,0015 и составил Br3,4472 за 100 российских рублей.

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