В Новосибирске полигоны начали принимать автомобильные шины

Напоминаем, что автопокрышки не входят в категорию твердых коммунальных отходов, и их вывоз должен обеспечивать сам владелец. Региональный оператор по обращению с ТКО МУП «САХ» не занимается вывозом шин в плановом режиме, что делает эту проблему актуальной для города с 445 тысячами автомобилей.