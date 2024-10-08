Доллар и евро укрепились во вторник

Евро укрепился в стоимости на 0,12%, одна единица торгуется на бирже по 3,6193 белорусских рубля. Китайская валюта прибавил в цене 0,34%, за 10 юаней придется выложить 4,7023 белорусских рубля.
В то же время «американец» подскочил на 0,43%, теперь за одного «Вашингтона» покупателю нужно отдать 3,2852 белорусских рубля.
Это рекордная цена на бирже данной валюты в текущем году. Только 17 апреля ее цена поднималась до близкого показателя в 3,2809 белорусских рубля.
Российская валюта сдала позиции и подешевела на 0,04%, она торгуется за 100 единиц по 3,4472 белорусских рубля.
В обменниках евро реализуют в среднем по 3,6 рубля, покупают — по 3,56. Доллар банки продают по 3,27 рубля за одну единицу, принимают — по 3,25. Сто российских рублей обменники реализуют по 3,45 белорусских, готовы приобрести — по 3,42.