«Никакой альтернативы нам не дали». В Краснодаре снесут часть Кооперативного рынка

«Мы получили бумаги, что начинаются судебные разбирательства. Только как это получается? Мы приобрели эти объекты еще в 1998 году, даже чеки остались. В 2000-ых проходили суды, мы дошли до Верховного, чтобы доказать, что это наша собственность, и выиграли дело. А сейчас опять все по-новой и никакой альтернативы», — рассказала «КП»-Кубань" предпринимательница Тамара Карапетян.