«Никакой альтернативы нам не дали». В Краснодаре снесут часть Кооперативного рынка

В Краснодаре началась планомерная работа по сносу незаконных строений. В первую очередь под ковш экскаватора попадут ларьки и небольшие стихийные мини-рынки. Так, в Юбилейном микрорайоне закрыли рынок «Октябрь». По словам главы города Евгения Наумова, он давно изжил себя. После того, как помещения демонтируют, на этом месте может появиться пространство для занятий спортом.
Дамоклов меч навис и над частью Кооперативного рынка, там, где сейчас располагаются торговые ряды. Одежда, парфюмерия, товары для дома — краснодарцы покупали вещи годами, а сейчас торговую точку прикроют.
«Мы получили бумаги, что начинаются судебные разбирательства. Только как это получается? Мы приобрели эти объекты еще в 1998 году, даже чеки остались. В 2000-ых проходили суды, мы дошли до Верховного, чтобы доказать, что это наша собственность, и выиграли дело. А сейчас опять все по-новой и никакой альтернативы», — рассказала «КП»-Кубань" предпринимательница Тамара Карапетян.
По ее словам, коммерческую недвижимость могут снести, чтобы расширить дорогу в Кооперативного рынка. Но это лишь домыслы.
Бизнесмены обратились к Бастрыкину. Глава следственного комитета поручил провести проверку по этому делу. Но у администрации свои козыри. Городские власти считают, что постройка незаконная.
«Эти торговые помещения возведены в свое время без получения необходимых по закону согласований и разрешений, частично на земельных участках, не предоставленных в установленном порядке», — отметили в пресс-службе мэрии.
Юристы администрации подали иски в суды о сносе самовольно возведенных объектов. Под санкции попадает 21 точка. Еще по одному площадью почти 120 кв. м документы для суда еще готовят.
«Эта работа проводится в целях наведения должного санитарного порядка, благоустройства и антитеррористической защищенности объектов», — сообщили власти.
Что будет на месте снесенных торговых рядов, пока неизвестно. Суды могут длиться долго. Предприниматели не намерены отдавать свои постройки без борьбы.