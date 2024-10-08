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Потребление газа в Молдове продолжает снижаться

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. Объем потребления природного газа правобережной Молдовой в сентябре этого года составил 17,8 миллиона кубометров, что меньше на 32,2% показателей того же периода 2023 года.

Источник: Sputnik.md

При этом по сравнению с августом этот показатель увеличился на 3,8 миллиона кубических метров, или на 27,5%, сообщает служба по связям с общественностью АО «Молдовагаз».

Оплата использованного в этом году топлива бытовыми потребителями по состоянию на 30 сентября 2024 оказалась на 0,2 процентного пункта ниже показателя того же периода прошлого года и составила 98,8% выставленных в счетах сумм.

«В случае небытовых потребителей (юридических лиц) доля платежей достигла 98,8%, или на 0,7 процентного пункта выше показателей того же периода прошлого года».

отметили в «Молдовагазе».

Также в прошлом месяце от газораспределительной сети было отключено 228 точек потребления, владельцы которых задолжали поставщику в общей сложности 0,6 миллиона леев.

Еще 214 потребителей были переведены на оплату в аванс в связи с тем, что ранее не оплатили потребленный природный газ в установленный срок.

экономика
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