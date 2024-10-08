В 2025 году в Омске проведут капитальный ремонт 26 школ

В своём телеграм-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о встрече с министром просвещения России Сергеем Кравцовым. На совещании обсуждалась программа капитального ремонта детских садов, школ и зданий СПО в Омске.
В заявку до 2027 года включены 89 школ, 102 детских сада и 16 СПО. На капитальный ремонт этих зданий планируется привлечь федеральное финансирование.
«Также рассказал министру о текущем ходе капитального ремонта школ. До конца этого года планируем завершить работы в пяти школах, ещё 26 запланировали отремонтировать в следующем году», — рассказал глава региона.
Виталий Хоценко отметил, что в Калачинском районе уже построены три корпуса в лагере «Орлёнок». До конца этого года возведут ещё два корпуса, каждый на 50 человек. В 2026 году планируется построить ещё пять корпусов. В планах на 2027 год — строительство пяти жилых модулей, ремонт пищеблоков и пунктов сразу в нескольких омских лагерях.