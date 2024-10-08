В 2025 году в Омске проведут капитальный ремонт 26 школ

Виталий Хоценко отметил, что в Калачинском районе уже построены три корпуса в лагере «Орлёнок». До конца этого года возведут ещё два корпуса, каждый на 50 человек. В 2026 году планируется построить ещё пять корпусов. В планах на 2027 год — строительство пяти жилых модулей, ремонт пищеблоков и пунктов сразу в нескольких омских лагерях.