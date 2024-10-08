В восьми заведениях общепита в Волгограде выявили нарушения

Как сообщили в управлении Россельхознадзора, в точках общепита продают готовые продукты с ингредиентами животного происхождения в составе. При этом на мясо и молочные продукты у не было электронных ветеринарных сопроводительных документов. Нарушена прослеживаемость продукции, а значит там может быть и просрочка, и зараза.