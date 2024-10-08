Олбани
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В восьми заведениях общепита в Волгограде выявили нарушения

Россельхознадзор нашел несоответствие документов.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Россельхознадзора нашли факты нарушений ветеринарного законодательства на площадках восьми хозяйствующих субъектов в Волгограде. После анализа данных ФГИС «Меркурий» предостережения выдали восьми предприятиям общепита в областной столице.

Как сообщили в управлении Россельхознадзора, в точках общепита продают готовые продукты с ингредиентами животного происхождения в составе. При этом на мясо и молочные продукты у не было электронных ветеринарных сопроводительных документов. Нарушена прослеживаемость продукции, а значит там может быть и просрочка, и зараза.