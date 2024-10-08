В Самаре и Тольятти планируют построить новые корпуса больниц

Вячеслав Федорищев отметил, что ситуация с детской онкологией в регионе — тревожная. Поэтому вопрос создания необходимых условий для лечения — в числе первостепенных. «Помимо того корпуса, который сейчас строится, я обратился к президенту России Владимиру Владимировичу Путину, доложив о необходимости строительства нового хирургического корпуса на 200 коек здесь, в Самаре, а также в Тольятти, — подчеркнул губернатор во время встречи. — Сейчас ведём работу с правительством страны по включению объектов в нацпроект, по выделению финансирования на строительство, оборудование. Поэтому эти объекты точно появятся. Рассчитываем, что уже в следующем году начнём их проектирование. Вопрос — на контроле, работаем».