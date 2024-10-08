На набережной в Перми установят стоянку для яхт и катеров

В Перми идут ремонтные работы по продлению набережной реки Кама. На территории возле Мотовилихинских заводов планируется установить причал для яхт и катеров. Об этом сообщает «Business Class» со ссылкой на замминистра транспорта региона Александра Полыгалова.
По информации издания, стоянка для маломерных судов будет примыкать к зданию «Мотовилихинских заводов», а также включать заправку и кафе. На данный момент идет проектировка трех пирсов. Проект будет реализован уже в следующем году.
В сентябре «Комсомолка» писала, что строительство нового участка набережной Камы от ТЦ «Речник» до «Мотовилихинских заводов» выполнено на 30%. Строители уже провели все подготовительные работы и приступили к обустройству сетей наружного освещения, подпорных стен, ливневой канализации и водопровода.