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На набережной в Перми установят стоянку для яхт и катеров

Причал для маломерных судов будет примыкать к зданию «Мотовилихинских заводов».

Источник: телеграм-канал Эдуарда Соснина

В Перми идут ремонтные работы по продлению набережной реки Кама. На территории возле Мотовилихинских заводов планируется установить причал для яхт и катеров. Об этом сообщает «Business Class» со ссылкой на замминистра транспорта региона Александра Полыгалова.

По информации издания, стоянка для маломерных судов будет примыкать к зданию «Мотовилихинских заводов», а также включать заправку и кафе. На данный момент идет проектировка трех пирсов. Проект будет реализован уже в следующем году.

В сентябре «Комсомолка» писала, что строительство нового участка набережной Камы от ТЦ «Речник» до «Мотовилихинских заводов» выполнено на 30%. Строители уже провели все подготовительные работы и приступили к обустройству сетей наружного освещения, подпорных стен, ливневой канализации и водопровода.