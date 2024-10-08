Территорию под строительство «Лахта Центр — 2» начали расчищать в Петербурге

В Петербурге уже несколько лет активно обсуждают строительство двух новых небоскребов на берегу Финского залива. Еще в 2021 году территории под них официально обозначили в Генплане. Но лишь недавно за реализацию проектов взялись вплотную. Даже рендеры высоток показали. Однако о начале строительства еще не объявляли. Говорилось лишь то, что фундамент начнут заливать в «ближайшее время». Но чтобы приступить к этому, нужно расчистить территорию. Так, на Береговой улице планируется снести три здания. Все они находятся в границах территории, на которой в будущем собираются возвести «Лахта Центр — 2». Соответствующая информация появилась на сайте Госстройнадзора.