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Территорию под строительство «Лахта Центр — 2» начали расчищать в Петербурге

Три здания снесут на берегу Финского залива для строительства второго «Лахта Центра».

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге уже несколько лет активно обсуждают строительство двух новых небоскребов на берегу Финского залива. Еще в 2021 году территории под них официально обозначили в Генплане. Но лишь недавно за реализацию проектов взялись вплотную. Даже рендеры высоток показали. Однако о начале строительства еще не объявляли. Говорилось лишь то, что фундамент начнут заливать в «ближайшее время». Но чтобы приступить к этому, нужно расчистить территорию. Так, на Береговой улице планируется снести три здания. Все они находятся в границах территории, на которой в будущем собираются возвести «Лахта Центр — 2». Соответствующая информация появилась на сайте Госстройнадзора.

— Под снос попадают: административное здание центра парусного спорта, бокс и гараж, расположенные на Береговой улице, 19, — указано в документах ведомства.

Сейчас ведется разработка проекта планировки территории. Его должны доделать до апреля следующего года.

Кстати, достроить небоскребы собираются к 2031 году. Но откроются они не сразу, потому что затем приступят к внутренней отделке, а эти работы тоже займут некоторое время.

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