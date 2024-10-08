В октябре на Дону отменят шесть электричек

С 14 по 26 октября будут отменены поезд № 6355 Лихая — Глубокая (отправление в 14:45, прибытие в 15:43); № 6362 Глубокая — Лихая, (отправление в 18:02, прибытие в 19:09) и № 6361 Лихая — Глубокая (отправление в 20:25, прибытие в 21:25).
С 15 по 27 октября отменяется пригородный поезд № 6354 Глубокая — Лихая, который отправляется в 06:04, а прибывает в 07:12.
Также с 14 по 27 октября не будут курсировать еще две электрички: № 6366 Лихая — Новомихайловская (отправление в 07:23, прибытие в 07:58) и № 6367 Новомихайловская — Лихая (отправление в 08:19, прибытие в 08:54).
Электрички будут отменены с связи с проведением ремонтных работ.