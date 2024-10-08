В октябре на Дону отменят шесть электричек

Также с 14 по 27 октября не будут курсировать еще две электрички: № 6366 Лихая — Новомихайловская (отправление в 07:23, прибытие в 07:58) и № 6367 Новомихайловская — Лихая (отправление в 08:19, прибытие в 08:54).