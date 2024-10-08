Что влияет на кредитную историю и как ее улучшить

Чтобы вам было понятнее, объясним на аналогии: итак, представьте, что вы — банк, и ничего не знаете о личности человека, который хочет взять кредит. И вот он приходит с документом, а он залит кофе или порван. Будете ли вы доверять такому заемщику? Конечно же, нет. Пришел другой заемщик с безупречным документом, в котором показаны все данные, какие кредиты он раньше брал и есть информация, что погашал он их вовремя, у него не было просрочек по займам, он не фигурировал в судебных разбирательствах и не применял процедуру банкротства. Этот документ и есть персональный кредитный отчет, то есть кредитная история — своего рода финансовое досье, которое есть у всех заемщиков.