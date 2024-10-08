Что влияет на кредитную историю и как ее улучшить

Кредитная история — это информация о долговых обязательствах заемщика. Несмотря на ее важность, некоторые граждане не придают ей большого значения до тех пор, пока в момент оформления займа не получат отказ в банке или МФО. И если дело действительно в испорченной кредитной истории, то нужно постараться исправить ситуацию, ни в коем случае не прибегая к услугам различного рода посредников. Fingramota.kz собрала важные нюансы, которые касаются персонального кредитного отчета, о которых стоит всегда помнить.
Что такое «кредитная история»?
Чтобы вам было понятнее, объясним на аналогии: итак, представьте, что вы — банк, и ничего не знаете о личности человека, который хочет взять кредит. И вот он приходит с документом, а он залит кофе или порван. Будете ли вы доверять такому заемщику? Конечно же, нет. Пришел другой заемщик с безупречным документом, в котором показаны все данные, какие кредиты он раньше брал и есть информация, что погашал он их вовремя, у него не было просрочек по займам, он не фигурировал в судебных разбирательствах и не применял процедуру банкротства. Этот документ и есть персональный кредитный отчет, то есть кредитная история — своего рода финансовое досье, которое есть у всех заемщиков.
Благодаря кредитной истории банки оценивают уровень риска — насколько вы ответственны и благонадежны в финансовом плане. Например, вы ранее оформляли банковский заем на определенную сумму или брали технику в кредит или рассрочку. Вы не пропускали ежемесячный платеж, досрочно погасили кредит — эта информация попадает в вашу кредитную историю, и вы для банков становитесь ответственным заемщиком. Через какое-то время вы решаете оформить еще один кредит, но в другом банке, он анализирует вашу историю займов и одобряет выдачу займа, причем на еще большую сумму.
Продление, пролонгация кредита отражаются в кредитной истории. С сентября 2024 года в кредитную историю также включаются сведения по урегулированию просроченной задолженности по банковским займам и микрокредитам (последний платеж, сумма и др.).
Где получить кредитную историю?
Сделать это можно в Государственном кредитном бюро или Первом кредитном бюро, где хранятся персональные кредитные отчеты казахстанцев, а также на портале электронного правительства eGov.kz. Для этого нужно заполнить заявку и подписать ее с помощью ЭЦП. Результат появится в вашем «Личном кабинете».
Получить кредитный отчет можно еще в отделениях «Казпочты» после написания заявления.
Банки и МФО обязаны предоставлять в кредитные бюро информацию о заявлениях клиентов на заключение договора займа в режиме реального времени. В сведениях указываются ИИН заемщика, сумма и цель банковского займа или микрокредита. Это одно из нововведений, принятых финрегулятором в этом году, позволяющее кредиторам обладать информацией об одновременной подаче заявки от граждан в различные банки, МФО.
Можно ли аннулировать кредитную историю?
По закону «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республики Казахстан», кредитное бюро гарантирует и обеспечивает хранение информации о кредитной истории гражданина в течение пяти лет после даты получения последней информации о нем. При этом аннулирование кредитных историй заемщиков не допускается. Таким образом, информацию о просрочках в кредитном отчете удалить нельзя, можно только поправить в кредитной истории технические ошибки.
Как это сделать?
Даже в ХХI веке никто не защищен от техошибок — в любой системе может произойти сбой. Как бы то ни было, изредка, но все же случается так, что в кредитный отчет закрадывается неверная информация. К примеру, может появиться запись о текущей просрочке по погашенному платежу или задолженности по закрытому контракту. Или если ваш контракт подходит под статус «реабилитирован», в кредитной истории данный статус может не быть присвоен
Если вы обнаружили некорректные сведения, то сразу же, не откладывая, сообщите о них в банк или МФО и приложите подтверждающие документы.
Кроме того, вы можете оспорить неверную информацию бесплатно на сайте Fingramota.kz в разделе «Продукты и услуги», подразделе «Оспаривание информации в кредитной истории». Данный проект реализуется Агентством по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Первым кредитным бюро. Для подачи заявки нужно заполнить специальную форму с указанием своего ИИН и номера телефона. Важно помнить, что оспорить вы сможете только тот кредитный отчет, срок выдачи которого не превышает десяти рабочих дней.