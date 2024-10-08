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Из Омска планируют запустить зимний рейс до Пхукета

Выполнять рейс будет авиакомпания Azur Air.

Источник: Om1 Омск

В ноябре в Омске планируют запустить прямые рейсы до Таиланда, на остров Пхукет. Выполнять рейсы будет авиакомпания Azur Air. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

В зимнем расписании Омского аэропорта по плану рейсы до Пхукета должны появиться с 13 ноября. Полётные программы предоставят туроператоры Anex, Coral Travel, FUN&SUN и «Интурист».

По полётной программе Anex чартерный рейс по плану будет выполняться один раз в 11 дней с 13 ноября до апреля следующего года. Coral Travel будет отправлять туристов один раз в 12 ночей с 13 ноября до 18 апреля. FUN&SUN — один раз в 11 ночей с 13 ноября до 6 апреля, а «Интурист» — один раз в 11 дней с 13 ноября до апреля.

Напомним, что недавно Омский аэропорт объявил о зимних рейсах в Египет. Перелёты будет выполнять также авиакомпания Azur Air.